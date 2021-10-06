МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 69 (2309).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5870-У от 29.07.2021 "О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 26 декабря 2017 года № 4666-У "О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и /или/ требованиям к деловой репутации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65060 от 20.09.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5872-У от 2.08.2021 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И "О порядке применения к кредитным организациям /головным кредитным организациям банковских групп/ мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65074 от 21.09.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5885-У от 16.08.2021 "О ведении Банком России единого государственного реестра субъектов страхового дела" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65062 от 20.09.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5886-У от 18.08.2021 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65078 от 21.09.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5887-У от 18.08.2021 "О допуске ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схемы коллективного инвестирования, к организованным торгам, проводимым российской биржей" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65092 от 22.09.2021, вступает в силу с 1.10.2021/;

— указание № 5889-У от 18.08.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65077 от 21.09.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— информационное письмо № ИН-06-59/74 от 30.09.2021 "О применении норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг";

— методические рекомендации по повышению качества оказания услуг по переводу денежных средств операторами электронных денежных средств № 18-МР от 01.10.2021.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1 августа, 1 сентября 2021 г; сообщения Банка России; сообщения АСВ об исключении АО "Народный банк" и МБО "ОРГБАНК" /ООО/ из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в "Вестнике Банка России" в 3 квартале 2021 года.