Россельхозбанк создал фонд для поддержки органического сельского хозяйства
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россельхозбанк создал фонд для продвижения органических продуктов и содействия развитию органического сельского хозяйства, говорится в сообщении банка.
"Фонд будет поддерживаться Россельхозбанком, а также рядом заинтересованных компаний, международных организаций, меценатов и учебных заведений. Фонд сконцентрируется на всестороннем развитии органической продукции, а также ее экспорте", — говорится в сообщении.
Фонд "Органика" будет осуществлять финансирование программ и проектов для поддержки производителей такой продукции, взаимодействовать с органами власти по вопросам реализации государственной политики в области регулирования деятельности в сфере производства органической продукции.
"Сейчас только 1% наших граждан едят органическую продукцию, тогда как к 2025 году мы видим перспективу потребления органики — каждым десятым жителем нашей страны", — приводятся в сообщении слова предправления банка Бориса Листова.
Объем российского рынка органической продукции, по оценке банка, составляет около 10 миллиардов рублей (около 139 миллиона долларов — ред.), тогда как мировой объем рынка органики — порядка 100 миллиардов долларов. У российского рынка есть как большой потенциал импортозамещения, так и выхода на экспорт.
"Сейчас объем поставок органической продукции за рубеж исчисляется всего в 20 миллионов евро (около 23 миллиона долларов — ред.). При правильном подходе к 2025 году эта цифра может вырасти в десятки раз", — считает Листов.
https://1prime.ru/finance/20211007/834904661.html