МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россельхозбанк создал фонд для продвижения органических продуктов и содействия развитию органического сельского хозяйства, говорится в сообщении банка.

"Фонд будет поддерживаться Россельхозбанком, а также рядом заинтересованных компаний, международных организаций, меценатов и учебных заведений. Фонд сконцентрируется на всестороннем развитии органической продукции, а также ее экспорте", — говорится в сообщении.

Фонд "Органика" будет осуществлять финансирование программ и проектов для поддержки производителей такой продукции, взаимодействовать с органами власти по вопросам реализации государственной политики в области регулирования деятельности в сфере производства органической продукции.

"Сейчас только 1% наших граждан едят органическую продукцию, тогда как к 2025 году мы видим перспективу потребления органики — каждым десятым жителем нашей страны", — приводятся в сообщении слова предправления банка Бориса Листова.

Объем российского рынка органической продукции, по оценке банка, составляет около 10 миллиардов рублей (около 139 миллиона долларов — ред.), тогда как мировой объем рынка органики — порядка 100 миллиардов долларов. У российского рынка есть как большой потенциал импортозамещения, так и выхода на экспорт.

"Сейчас объем поставок органической продукции за рубеж исчисляется всего в 20 миллионов евро (около 23 миллиона долларов — ред.). При правильном подходе к 2025 году эта цифра может вырасти в десятки раз", — считает Листов.