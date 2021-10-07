МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении кредитного качества ипотечных облигаций за счет исключения риска частичной утраты ипотечного покрытия при банкротстве кредитной организации, в которой открыты счета ипотечного агента, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно этому документу, денежные средства, включенные в состав ипотечного покрытия облигаций, эмитированных ипотечным агентом, должны находиться на его залоговом счете или счетах, банковские реквизиты которых указаны в решении об их выпуске. При этом денежные средства должны входить в состав ипотечного покрытия в полном объеме, а зачисление иных денег на такой залоговой счет запрещается.

Законопроектом также уточняются правила зачисления и списания денежных средств, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, и заложенных прав по залоговому счету.

А уведомление кредитной организации владельцами облигаций с залоговым обеспечением о неисполнении или ненадлежащем исполнении эмитентом обязательств по таким облигациям не будет являться основанием для неисполнения банком распоряжений эмитента по залоговому счету.

В случае если должник был эмитентом облигаций с ипотечным покрытием, конкурсный управляющий должен открыть спецсчет в банке или иной кредитной организации для зачисления на него денег, составляющих ипотечное покрытие и поступающих в ходе конкурсного производства во исполнение обязательств, права требования по которым составляют ипотечное покрытие.

Управляющий также сможет использовать такой счет для зачисления на него денег, поступающих в ходе реализации ипотечного покрытия. А если должником является ипотечный агент, то в качестве спецсчета будет использоваться его залоговый счет.

Кроме того, в целях защиты составляющего ипотечное покрытие имущества исключается возможность оспаривания сделок списания кредитной организацией денежных средств с залогового счета, на котором учитываются деньги, составляющие ипотечное покрытие, в случае ее банкротства.

"Распространение ограничений на оспаривание указанных сделок необходимо для обеспечения стабильности гражданского оборота на рынке ипотечных облигаций, защиты владельцев ипотечных облигаций от рисков, связанных с банкротством кредитных организаций", — поясняет кабмин.

В случае признания банкротом кредитной организации для удовлетворения требований кредиторов по договору залогового счета, на котором учитываются денежные средства, составляющие ипотечное покрытие облигаций, эмитентом которых является ипотечный агент, конкурсный управляющий будет перечислять деньги с такого счета на иной указанный этим агентом залоговый счет за вычетом средств, направляемых на удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди.