МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) не поддержала предложения Банка России о возможном совмещении деятельности на отечественном финансовом рынке, говорится в пояснительной записке ассоциации к письму, адресованному регулятору. ЦБ назвал риски при совмещении видов деятельности на финансовом рынке

"Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России замечания к опубликованному регулятором докладу для общественных консультаций "Совмещение видов деятельности на финансовом рынке". … НАУФОР не поддерживает предложения регулятора о возможности совмещения деятельности страховых, кредитных и микрофинансовых организаций, брокеров, а также НПФ, с деятельностью по управлению инвестиционными фондами", — отмечается там же.

НАУФОР также не поддерживает предложения о возможности совмещения деятельности страховых и микрофинансовых организаций, а также НПФ с деятельностью по управлению ценными бумагами и с деятельностью по инвестиционному консультированию.

Ассоциация предлагает пересмотреть модель маркетплейса как отдельного вида деятельности и отменить запрет на совмещение деятельности операторов финансовых платформ с брокерской деятельностью, деятельностью кредитных организаций и управляющих компаний ПИФ, и внести в закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" ряд изменений. Центробанк допустил новые повышения ключевой ставки

В частности, предлагается разрешить совмещение деятельности оператора финансовой платформы со всеми видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельностью управляющей компании, а также деятельностью кредитной организации.

Также предлагается исключить для профучастников рынка ценных бумаг и управляющих компаний, а также для кредитных организаций требование к минимальному размеру собственных средств оператора финансовой платформы; исключить ограничение на организационно-правовую форму оператора финансовой платформы (сейчас только АО).