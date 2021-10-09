МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Белый дом рассматривает возможность издания исполнительного указа о координации подразделений администрации в контексте криптовалют, сообщает Bloomberg. Названа криптовалюта, которая может превзойти биткоин

"Белый дом рассматривает возможность издания исполнительного указа по криптовалютам, который направит и скоординирует усилия агентств в администрации, на фоне роста рыночной капитализации криптовалют", — написала журналистка агентства в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, инициатива Белого дома затронет многие сферы, в том числе финансовую стабильность, национальную безопасность, незаконное финансирование, защиту потребителей и конкуренцию.

Администрация США часто бьет тревогу в связи с тем, что криптовалюты используют как инструмент для оплаты выкупа хакеры-вымогатели. Кроме того, беспокойство регуляторов вызывает отсутствие должной защиты инвесторов на рынке, который оценивается более чем в 2 трлн долларов.

Вопрос легализации криптовалют поднимается многими государствами мира, но пока законным способом оплаты они признаны только в Сальвадоре.