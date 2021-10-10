МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк России до конца года может повысить ключевую ставку до 7,25%, прогнозируют аналитики Bloomberg. Эксперты спрогнозировали рост цен в России в октябре

В связи со сдвигом сезона сбора урожая в РФ, вызвавшим нетипичное подорожание плодоовощной продукции, и глобальным ростом цен на продукты инфляция в России ускорилась до максимума за последние пять лет. Растущие инфляционные ожидания останутся серьезной угрозой для экономики РФ, передает Forbes мнение экспертов.

"Вероятно, в этом месяце политики решат ужесточить монетарную политику еще на 50 базисных пунктов, чтобы восстановить контроль. Если ценовое давление останется высоким, может последовать дальнейший рост (ставки — ред.)", — отметил аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5% и венется на уровень июня 2016 года. Основным фактором разгона инфляции останутся проблемы со сбором урожая и высокиме цены на мировых биржах. Кроме того, рост инфляции будет поддержан перебями в цепочках поставок, дефицитом полупроводников в мире, перегруженностью портов в Китае и частично закрытым границами.