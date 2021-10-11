МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Банк России обсуждает с рядом компаний подходы к политике по разделению активов за "зеленые" и "коричневые", заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына. ЦБ расширил список системно значимых банков

"Мы сейчас смотрим с некоторыми компаниями на эти подходы (по разделению активов — ред.), вырабатываем возможные способы решения. В принципе, это может действительно стать решением для компаний, чей бизнес целиком никогда не сможет стать "зеленым", и может, наверное, помочь как-то им распределить должным образом свои усилия и финансирование каждого из направлений деятельности", — сказала она в интервью телеканалу РБК.

По ее словам, конкретных реализованных проектов пока нет, но ЦБ находится в стадии обсуждения вопроса с несколькими компаниями.

"На текущий момент нам кажется, что структурирование бизнесов является одним из возможных выходов", — отметила Курицына.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре заявила, что климатические риски все сильнее влияют на российскую экономику, при этом в прошлом веке Россия действовала без оглядки на энергозатраты, поэтому энергопереход будет для нее непростым. В России много предприятий, негативно влияющих на окружающую среду, при этом инвесторы и кредиторы все больше принимают во внимание уровень экологичности компаний.