МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия в ближайшие 10 лет продолжит наращивать объем карточных платежей, опережая по этому показателю ведущие экономики мира и укрепляя глобальное лидерство, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости. Сбербанк предложил сделать все безналичные рубли цифровыми

"Мы ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию — что позволит России укрепить глобальное лидерство", — говорится в материалах BCG.

Согласно данным компании, если в 2010 году Россия была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз, то спустя 10 лет сократила это отставание до 1,5 раза.

"Русское чудо продолжает свое победное шествие! В ближайшие 10 лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами. На уровне инструментов мы ожидаем, что самый быстрый рост покажут дебетовые карты", — отметил глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.

Кроме того, аналитики считают, что выручка от безналичных платежей в РФ будет расти быстрее, чем в других странах Восточной Европы: по их прогнозу, в ближайшие 10 лет выручка удвоится.