МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) выразил доверие директору-распорядителю фонда Кристалине Георгиевой на фоне скандала с рейтингами, говорится в сообщении МВФ. Георгиева отвергла выводы Всемирного банка об изменении рейтинга КНР

"Изучив все представленные данные, исполнительный совет подтверждает полное доверие руководству в лице директора-распорядителя и ее способности эффективно исполнять свои обязанности. Совет верит, что директор-распорядитель привержена поддержанию высочайших стандартов управления и честности в МВФ", — говорится в заявлении фонда.

При этом фонд обязался рассмотреть "возможные дополнительные шаги" по укреплению стандартов проведения исследований, сбора данных и механизмов ответственности внутри МВФ, говорится в сообщении.

Георгиеву подозревают в том, что, будучи исполнительным директором Всемирного банка, она добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в составление рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверка была инициирована по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года. Сама Георгиева ранее публично отрицала все предъявленные ей обвинения.