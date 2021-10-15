2021-10-15T09:06:59+03:00
2021-10-15T09:06:59+03:00
2021-10-15T09:06:59+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20211015/834966065.html
Набиуллина назвала валюту, в которой хранит сбережения
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью YouTube-каналу "Фанимани" рассказала, что хранит личные сбережения в российских рублях. "Я храню в рублях. Во-первых,... ПРАЙМ, 15.10.2021
финансы, новости, цб рф, россия, валюта, рубль, монетарная политика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью YouTube-каналу "Фанимани" рассказала, что хранит личные сбережения в российских рублях.
"Я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение — это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", — отметила глава регулятора.
Набиуллина пояснила, что россияне также доверяют рублю, так как в основном хранят деньги в рублевых депозитах. Банк России работает над большей привлекательностью национальной валюты для вкладчиков.
"Вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли", — подытожила председатель ЦБ.