МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью YouTube-каналу "Фанимани" рассказала, что хранит личные сбережения в российских рублях. Финансист указала диапазон курса рубля на 12 месяцев вперед

"Я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение — это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", — отметила глава регулятора.

Набиуллина пояснила, что россияне также доверяют рублю, так как в основном хранят деньги в рублевых депозитах. Банк России работает над большей привлекательностью национальной валюты для вкладчиков.

"Вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли", — подытожила председатель ЦБ.