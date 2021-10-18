МОСКВА, 18 окт — ПРАЙАМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября рассмотреть распространение "Дальневосточной ипотеки" на работников сфер образования и здравоохранения, проработавших на территории Дальневосточного федерального округа не менее 5 лет, сообщается на сайте Кремля. В России с начала года выдали более 260 тысяч льготных ипотечных кредитов

"Рассмотреть вопрос о распространении программы "Дальневосточная ипотека" на проработавших на территории Дальневосточного федерального округа по соответствующим специальностям не менее 5 лет педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения (без выполнения требований, касающихся возраста и семейного положения заемщиков)", — сказано в поручениях.

Доклад должен быть представлен до 1 ноября текущего года. Ответственным по данному поручению назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

В настоящее время такой кредит предоставляется молодым семьям, где супруги не старше 35 лет, одиноким родителям, которые воспитывают детей, не достигших 19 лет, а также участникам программы "Дальневосточный гектар".