МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 19 октября, выпускает в обращение памятные монеты номиналом 3 и 25 рублей с персонажами мультсериала "Маша и Медведь", сообщается на сайте ЦБ. Центробанк выпускает памятную монету, посвященную театру Вахтангова

"Банк России 19 октября 2021 года выпускает в обращение памятные монеты "Маша и Медведь" серии "Российская (советская) мультипликация": серебряную номиналом 3 рубля; из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием)", — говорится в сообщении.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров, монета изготовлена качеством "пруф", тиражом 7 тысяч штук.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", номинал, год выпуска, обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма "Маша и Медведь" на фоне рельефного изображения интерьера дома Медведя, вверху имеется выполненная в цвете надпись: "Маша и Медведь". Отчеты, заседание ЦБ и сырьевое ралли

Монеты из недрагоценных материалов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27 миллиметров, а на лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", номинал, год выпуска. На оборотной стороне монеты "Маша и Медведь" также изображены герои мультфильма, вверху — надпись: "Маша и Медведь".

Тираж монет номиналом 25 рублей — 850 тысяч штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 тысяч штук. Выпускаемые монеты являются законным средством платежа на всей территории РФ, отмечается в сообщении.