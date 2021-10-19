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2021
https://1prime.ru/finance/20211019/834994165.html
ЦБ оценил платежи компаний по внешнему долгу в начале 2022 года
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Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу в первом квартале 2022 года, по оценке ЦБ РФ, могут составить 10,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении регулятора... ПРАЙМ, 19.10.2021
финансы, новости, цб рф, компании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу в первом квартале 2022 года, по оценке ЦБ РФ, могут составить 10,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении регулятора.
"Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в IV квартале 2021 года могут составить до 15,7 миллиарда долларов (на 27% меньше, чем годом ранее) и в I квартале 2022 года — до 10,2 миллиарда долларов (на 14% меньше, чем годом ранее). Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке)", — говорится в сообщении.
При этом, согласно данным макроэкономической статистики, в четвертом квартале 2021 года и первом квартале 2022 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит 20,3 и 13,6 миллиарда долларов соответственно, отмечает ЦБ.