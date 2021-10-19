МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу в первом квартале 2022 года, по оценке ЦБ РФ, могут составить 10,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении регулятора. Банк России выпускает памятные монеты с героями мультика "Маша и Медведь"

"Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в IV квартале 2021 года могут составить до 15,7 миллиарда долларов (на 27% меньше, чем годом ранее) и в I квартале 2022 года — до 10,2 миллиарда долларов (на 14% меньше, чем годом ранее). Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке)", — говорится в сообщении.

При этом, согласно данным макроэкономической статистики, в четвертом квартале 2021 года и первом квартале 2022 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит 20,3 и 13,6 миллиарда долларов соответственно, отмечает ЦБ.