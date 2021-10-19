МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Подразделение ВТБ — VTB Capital plc заключило мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о прекращении расследования о его участии в ряде сделок с Мозамбиком, сообщила пресс-служба банка. Банк Credit Suisse заплатит штраф США и Британии за взятки в Мозамбике

Как ранее во вторник сообщила SEC, подразделение банка ВТБ в Лондоне VTB Capital заплатит США 6 миллионов долларов за дезинформацию инвесторов по делу Credit Suisse, который в свою очередь согласился заплатить 475 миллионов долларов за взятки и откаты при размещении бондов Мозамбика более чем на 1 миллиард долларов.

"Сегодня VTB Capital plc (ВТБ) заключил мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о прекращении расследования SEC в отношении участия ВТБ в ряде сделок с Республикой Мозамбик", — говорится в сообщении ВТБ.

Как отмечает банк, в своем постановлении SEC прямо признает, что ВТБ не знал и не участвовал в коррупционной схеме, организованной рядом представителей властей Мозамбика и другими лицами. SEC также не обнаружила, что ВТБ участвовал в умышленных неправомерных действиях или мошенничестве, указывают в банке.

"Ни ВТБ, ни кто-либо из сотрудников группы не были обвинены Министерством юстиции США в уголовном преступлении. В сегодняшнем постановлении SEC также не предъявила никаких обвинений сотрудникам ВТБ", — заявили в пресс-службе.