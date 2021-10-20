МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США торгов первым ETF, основанным на биткоин-фьючерсах, стало мощнейшим импульсом для данной криптовалюты, который позволил ей достичь нового исторического максимума, прокомментировал РИА Новости директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. Эксперт рассказал про основной риск рынка криптовалют на этой неделе

Стоимость биткоина в среду выросла более чем на 4% и установила новый исторический максимум — 66,1 тысяча долларов за монету.

"Сегодня биткоин достиг своего нового исторического максимума. Восходящий тренд биткоина наблюдался в течение нескольких последних недель. Стремительный рост начался после заявления, которое 15 октября сделал председатель SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США — ред.) Гэри Генслер о возможном запуске биткоин ETF. На следующий день компания ProShares опубликовала документ, в котором указано, что биржевой фонд, основанный на биткоин-фьючерсах, начнет торговаться 18 октября. Именно одобрение SEC на запуск первого фьючерсного биткоин ETF стало мощнейшим импульсом для исторической монеты", — объяснил Костарев.

Запуск ETF на биткойн-фьючерсы — одно из главных событий для криптовалютной индустрии в текущем году, так как это может повлечь большой приток розничных и институциональных инвесторов, ранее опасавшихся инвестиций в криптовалюту из-за не совсем прозрачного регулирования отрасли и сложности входа. "Теперь розничные инвесторы благодаря ETF будут иметь доступ к криптовалюте напрямую через обычный брокерский счет, а необходимости хранить цифровые активы на криптовалютных площадках не будет", — уточнил эксперт.

Сейчас на рассмотрении у SEC находятся еще несколько заявок на биткоин ETF, среди которых заявка от фонда Grayscale, специализирующегося на криптовалютах. Эксперт не исключает, что одобрение этих заявок станет еще одним импульсом для биткоина.

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