МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российские власти намерены законодательно обязать банки и микрофинансовые организации высчитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) для каждого конкретного человека, обратившегося за потребительским кредитом на сумму более 10 тысяч рублей. Помимо этого, пишет газета "Известия", финансовые компании будут должны сообщать заемщикам о тяжести выплат в случае его превышения.

Законопроект разработан при поддержке Банка России и, как пишет издание, будет рассмотрен в нижней палате парламента в октябре этого года.

В правительстве эту инициативу поддерживают.

По задумке авторов документа, ПДН наглядно продемонстрирует заемщику, какую часть своего дохода он будет направлять на погашение задолженности.

Предполагается, что это позволит заемщику трезво оценить свои возможности и задуматься о необходимости кредита.

Как пояснили в Банке России, законопроект обеспечит дополнительную защиту интересов обеих сторон. Помимо этого он будет способствовать повышению финансовой грамотности россиян.