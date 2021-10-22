МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в ноябре на уровне 7,034% годовых после 6,323% в октябре, следует из материалов регулятора. Глава Банка России прокомментировала новую ставку

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 6,32%, от 91 до 180 дней — 6,046%, от 181 дня до года — 6,971%, по вкладам сроком больше года — 7,376%, уточняет ЦБ.

Для вкладов граждан в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,456%, на срок до 90 дней — 0,223%, от 91 до 180 дней — 0,604%, от 181 дня до года — 0,565%, на срок свыше года — 1,004%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования составит 0,008%, на срок до 90 дней — 0,01%, от 91 до 180 дней — 0,01%, от 181 дня до года — также 0,01%, на срок больше года — 0,087%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.

В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов в валюте и рублях как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на два процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.