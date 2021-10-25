МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Состояние главы Tesla Илона Маска превысило отметку в 250 миллиардов долларов на фоне активного роста стоимости акций производителя электромобилей, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг. Компания Tesla достигла рекордной капитализации

Согласно данным индекса, состояние Маска увеличилось на 3,9 миллиарда долларов за последние сутки и составило 252 миллиарда. Глава Tesla по-прежнему остается на первом месте в списке богатейших людей по данных Блумберг. Второе место занимает основатель Amazon Джефф Безос, чье богатство насчитывает 193 миллиарда долларов.

Цена бумаг Tesla по итогам торгов в пятницу выросла на 1,75%, до рекордных 909,68 доллара. В понедельник акции компании продолжили дорожать – по состоянию на 17.20 мск их стоимость увеличивалась на 5,64%, до 960,59 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация Tesla превысила 900 миллиардов долларов.

Ранее компания сообщила о рекордной квартальной прибыли. По итогам прошедшего квартала чистая прибыль Tesla выросла в 4,9 раза в годовом выражении, до 1,62 миллиарда долларов, а выручка — в 1,6 раза, до 13,76 миллиарда. Прототип героя "Игры на понижение" закрыл ставку против акций Tesla

Затем также международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг эмитента Tesla до "ВВ+" с "ВВ" с позитивным прогнозом.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.