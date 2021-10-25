МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Состояние главы Tesla Илона Маска превысило отметку в 250 миллиардов долларов на фоне активного роста стоимости акций производителя электромобилей, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

Автомобильный салон Moscow Tesla Club

Компания Tesla достигла рекордной капитализации

Согласно данным индекса, состояние Маска увеличилось на 3,9 миллиарда долларов за последние сутки и составило 252 миллиарда. Глава Tesla по-прежнему остается на первом месте в списке богатейших людей по данных Блумберг. Второе место занимает основатель Amazon Джефф Безос, чье богатство насчитывает 193 миллиарда долларов.

Цена бумаг Tesla по итогам торгов в пятницу выросла на 1,75%, до рекордных 909,68 доллара. В понедельник акции компании продолжили дорожать – по состоянию на 17.20 мск их стоимость увеличивалась на 5,64%, до 960,59 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация Tesla превысила 900 миллиардов долларов.

Ранее компания сообщила о рекордной квартальной прибыли. По итогам прошедшего квартала чистая прибыль Tesla выросла в 4,9 раза в годовом выражении, до 1,62 миллиарда долларов, а выручка — в 1,6 раза, до 13,76 миллиарда.

Нью-Йоркская фондовая биржа.

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Затем также международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг эмитента Tesla до "ВВ+" с "ВВ" с позитивным прогнозом.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.