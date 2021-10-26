МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российские банки уже наработали достаточный опыт по подключению карт платежной системы "Мир" к различным сервисам бесконтактной оплаты, поэтому вряд ли запуск Google Pay займет у них существенное время, поделился с РИА Новости мнением исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Эксперт рассказал, как мошенники могут узнать баланс вашей карты

В середине октября "Российская газета" сообщила, что ряд крупных российских банков планирует начать в октябре подготовку документации и тестирование технического решения по подключению карт "Мир" к Google Pay. Подготовка начнется после того, как Национальная система платежных карт (НСПК), оператор "Мира", представит релиз технического решения. По данным издания, это должно произойти 26 октября.

"Технология подключения новых сервисов уже отработана — "Мир" давно работает с Samsung Pay и недавно реализовал подключение к Apple Pay. Поэтому вряд ли это займет существенное время. Что касается привлечения аудитории, то это еще один важный шаг на сближение функциональности карт "Мир" и карт международных платежных систем", — отмечает Шуст.

Для банков выгоды тоже очевидны, рассуждает эксперт: чтобы предоставить клиентам полноценный платежный инструмент, можно будет выпускать виртуальные карты и снизить затраты на эмиссию и логистику.

В конце лета СМИ также сообщали еще об одном заметном изменении, которое принесет октябрьский бюллетень платежной системы "Мир". Газета "Известия" писала, что с 26 октября система изменит технологические детали возврата средств по операциям, которые предполагают снятие наличных в магазинах с покупкой, а также начисление электронных чаевых. Это позволит держателям карт "Мир" вернуть обратно деньги за основную часть платежа, но оставить нетронутой сумму чаевых или полученных наличных.