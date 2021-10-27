МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистый спрос граждан на наличную иностранную валюту в августе по сравнению с июлем подпрыгнул в 5,2 раза, до 0,4 миллиарда в долларовом эквиваленте, говорится в материалах Банка России. Аналитик оценил объемы валютных вкладов россиян в сентябре

"В августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту повысился до 0,4 миллиарда долларов. При этом рост чистого спроса преимущественно был обусловлен увеличением спроса на доллары, в то время как на европейскую валюту он оставался практически стабильным", — сказано в материалах.

Как пояснил регулятор, после двухмесячного снижения чистый спрос населения на наличную иностранную валюту на внутреннем рынке несколько повысился, а снятие въездных и карантинных ограничений в наиболее популярных у него странах привело к росту покупок валюты физическими лицами в уполномоченных банках.

По данным регулятора, в августе объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках по сравнению с июлем увеличился на 22% и составил 1,4 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 26% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 16%. С валютных счетов физлица сняли 1,8 миллиарда долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.

В то же время они продали банкам 1 миллиард долларов наличной иностранной валюты, что также практически соответствует уровню предшествовавшего месяца. Продажи долларов сократились на 3%, евро — выросли на 6%. На валютные счета было зачислено 1,7 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 7% меньше, чем месяцем ранее.