МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Выручка "Яндекса" по US GAAP в третьем квартале 2021 года выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 91,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Яндекс" усилил защиту аккаунтов пользователей

Скорректированный показатель EBITDA снизился на 62% — до 5,6 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 82% и составила 1,34 миллиарда рублей.

Рекламная выручка в третьем квартале выросла на 27% — до 42,6 миллиарда рублей. Доля нерекламной выручки за отчетный период, как и во втором квартале, превысила долю рекламной и составила 53%.

Показатель GMV (gross merchandise value, совокупный оборот товаров) электронной коммерции (маркетплейс, "Лавка" и доставка продуктов из "Яндекс.Еды") вырос в 3,1 раза — до 41,8 миллиарда рублей. Выручка сегмента девайсов (ранее — IoT) в третьем квартале увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,2 миллиарда рублей. "Яндекс.Маркет" будет сотрудничать с "Тинькофф" по кредитованию продавцов

Добавляется, что выручка сегмента "Такси" "Яндекса" в третьем квартале 2021 года выросла на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 34 миллиардов рублей. Скорректированный показатель EBITDA сегмента составил 1,2 миллиарда рублей. Количество поездок на такси в третьем квартале 2021 года выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Показатель GMV (Gross merchandise value, совокупный оборот товаров) фудтеха в третьем квартале вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,2 миллиарда рублей. Общий GMV сегмента "Такси" вырос на 70%, до 185,2 миллиарда рублей в третьем квартале 2021 года.

Выручка сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" выросла в третьем квартале на 28%, до 3,5 миллиарда рублей, показатель GMV сервиса вырос на 25%, до 4,1 миллиарда рублей. Доля фудтех-сервисов в выручке "Яндекса" достигла в третьем квартале 10,8%. ФАС предписал "Яндексу" устранить дискриминацию других сервисов

"Яндекс" увеличил прогноз по выручке на 2021 год до 340-350 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. В конце июля она прогнозировала рост выручки в 2021 году до 330-340 миллиардов рублей.

Консолидированная выручка "Яндекса" по итогам 2020 года выросла на 24% и составила 218,3 миллиарда рублей.

"Яндекс" сохранил прогноз относительно роста показателя GMV (gross merchandise value, совокупный оборот товаров) сегмента электронной коммерции (маркетплейс, "Лавка" и доставка продуктов из "Яндекс.Еды") — в 2021 году, согласно ожиданиям компании, он вырастет в три раза по сравнению с 2020 годом. При этом показатель GMV сервиса "Такси" (за исключением "Яндекс.Доставки"), согласно новым прогнозам, вырастет по итогам года на 65-70%. В конце июля компания прогнозировала рост этого показателя на 60%.

"Яндекс" также увеличил прогноз по сегменту "Поиск и портал": теперь ждет роста выручки на 28-29% против прошлого прогноза в 24-26%.