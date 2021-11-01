МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Транснефть" в октябре по сравнению с сентябрем, по предварительным данным, нарастила отгрузки нефти на экспорт через крупнейшие порты страны на 13,9%, до 11 миллионов тонн, следует из сообщения представителя компании.

В том числе через порт Новороссийска за октябрь отгружено 1,7 миллиона тонн нефти, через порт Приморска — 3,8 миллиона тонн, порт Усть-Луги — 2,3 миллиона, Козьмино — 3,2 миллиона тонн. В ноябре ожидается снижение показателя по сравнению с октябрем до 10,36 миллиона тонн.

Отгрузки нефтепродуктов через порты в октябре предварительно составили 1,5 миллиона тонн и подскочили по сравнению с октябрем 2020 года на 35,5%. В том числе, через порт Новороссийска было отгружено 370 тысяч тонн дизтоплива, через порт Приморска — 1,1 миллиона тонн. Объём отгрузок дизеля в ноябре ожидается в районе 2 миллионов тонн.

"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море). По итогам 2020 года компания отгрузила через эти порты на экспорт 108,7 миллиона тонн нефти — на 21,2% меньше, чем годом ранее.