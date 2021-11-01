МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил выделение более чем $10 млрд руб. на лекарства для лечения COVID-19. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции выделить Минздраву России… бюджетные ассигнования в размере 10 миллиардов рублей, имея в виду обеспечение лекарственными препаратами", — говорится в документе.