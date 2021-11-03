МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский рубль в октябре остался в числе лидеров по росту к доллару — c начала года он укрепился почти на 5%, что по прежнему является лучшим результатом среди валют основных развитых и развивающихся стран, рассказал РИА Новости стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. Рубль компенсировал большую часть дневного падения

"Большинство валют развитых рынков подорожало к доллару США в октябре: например, австралийский и канадский доллары, которые прибавили около 4% на ожидании ужесточения монетарной политики Банками Австралии и Канады. Валюты развивающихся рынков показали более смешанную динамику, и рубль с его укреплением в октябре на 2,5% был одним из лидеров", — подсчитал эксперт.

Ранее Попов говорил РИА Новости, что по итогам сентября российский рубль единственный смог укрепиться к доллару, причем валюты развитых рынков подешевели к нему на 1-2%, а отдельные валюты развивающихся рынков — на 5-7%

"В октябре рубль постепенно укреплялся, и 26 октября он резко подорожал до 69,2 рубля благодаря высоким продажам валюты экспортерами для уплаты налогов и дивидендов и после резкого повышения ключевой ставки Банком России. Однако на этих уровнях возник повышенный спрос на валюту и рубль скорректировался до 71. Тем не менее, с начала года его укрепление к доллару США составляет почти 5% — по-прежнему лучший результат среди валют основных развитых и развивающихся стран", — отметил он.

По прогнозу Попова, в ноябре рубль может временно ослабнуть до 72 рублей за доллар, так как ФРС США может ужесточить свою риторику из-за опасений высокой инфляции, вследствие чего доллар будет глобально дорожать. Тем не менее, эксперт ожидает, что к концу месяца рубль восстановится до 70 рублей за доллар.