МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Для создания финансовой подушки нужно как минимум одну пятую от зарплаты откладывать с первых дней трудовой деятельности и в дальнейшем грамотно вкладывать, рассказал в беседе с URA.RU руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. Россиянам рассказали, как сформировать у себя привычку инвестировать

"В первую очередь, копить деньги нужно с первого дня выхода на работу, откладывая не менее 20% с зарплаты. Это поможет приучить молодых людей к сбережению накоплений. А вот куда дальше вкладывать деньги, зависит от экономической погруженности. Самый простой способ — это банковский депозит или брокерский счет для инвестирования на рынки финансового сектора" — сказал он.

По словам экономиста, чтобы вкладывать средства в те же криптовалюты, необходимо очень хорошо разбираться в этой сфере.

На сайте Центробанка есть раздел "Финансовая грамотность", там можно задавать вопросы экспертам, добавил Масленников.

Экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко отметил, что классический метод откладывания средств не всегда прост, и следует сразу учиться использовать деньги правильно.

"Классическая экономика считает, что нужно откладывать 10% от своего ежемесячного дохода, но при тех затратах, что есть у людей, это сделать трудно. Самое главное, не куда вложиться и на чем заработать, а оценить себя и свои действия, насколько они эффективны, без мотивационной базы ничего не получится. Нужно не правильно экономить, а выйти на точку безубыточного дохода", — сказал он.

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