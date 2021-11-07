МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Курс главной криптовалюты на текущей неделе достигал 64,2 тысячи долларов, но затем перешел к снижению. Эксперты рассказали "РБК-Крипто" о возможном развитии крипторынка в течение ближайшей недели. Гражданам рассказали, что ждать от рубля на следующей неделе

Опираясь на технический анализ, отмечает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев, можно предположить, что у биткоина есть все возможности выйти из стадии накопления и продолжить рост. Однако анализируя рынки, становится заметно, что создалась тенденция последовательного накопления "биткоин"-"топовые альткоины"-"остальные монеты", что является последней стадией роста, добавляет он. За такими циклами накоплений часто следуют продолжительные "медвежьи" тренды, считает аналитик.

"По такому негативному сценарию биткоин продолжит стагнацию на следующей неделе, а в середине месяца тренд окончательно сменится на среднесрочный "медвежий", который может продлиться вплоть до конца года", — спрогнозировал Зуборев.

В то же время пассивная динамика биткоина может подстегнуть рост альткоинов, полагает сооснователь криптобиржи EXMO Иван Петуховский. Однако он тоже, скорее всего, будет носить локальный характер, предположил эксперт.

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