МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Большинство россиян не обладают достаточными знаниями о защите данных своих банковских карт, а каждый пятый готов сообщить свой адрес мошенникам, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, говорится в исследовании международной платежной системы Visa. Эксперт рассказал о новой схеме обмана пользователей сервисов объявлений

"Чаще всего респонденты готовы раскрыть реквизиты карт и личную информацию в разговоре с человеком, представившимся сотрудником банка — порядка 15% согласны сообщить информацию о сроке действия банковской карты и номер телефона, к которому она привязана. В этом вопросе так называемым "сотрудникам банка" доверяют даже больше, чем мошенникам, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Но, вместе с тем, россияне охотнее поделятся с якобы "сотрудниками правоохранительных органов" своим домашним адресом — эти данные готов сообщить каждый пятый", — сказано в исследовании.

В то же время выяснилось, что мнимым представителям Центрального Банка доверяют меньше. Но, все же, 2% опрошенных готовы рассказать им даже код для доступа в мобильный банк, трехзначный код на обратной стороне карты и код подтверждения платежа из смс. Для сравнения — с теми, кто звонит якобы из "правоохранительных органов", этой информацией готовы поделиться в два раза меньше респондентов, указали аналитики.

"Большинство россиян не располагают достаточными знаниями о том, как уберечь данные своих банковских карт от мошенников. Согласно результатам исследования Visa, только 0,2% опрошенных знают, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять, а также как отличить безопасный веб-сайт для оплаты в интернете. Подавляющее большинство респондентов владеют информацией лишь частично, что делает их уязвимыми перед мошенниками и использованием приёмов социальной инженерии", — сказано в исследовании.

С отдельными правилами безопасности знакомы 90% опрошенных: совершать оплату только на официальных сайтах, не записывать пин-код от карты, не сообщать третьим лицам данные своей карты. Хуже осведомлены молодые люди в возрасте до 25 лет. Респонденты, которые уже имели опыт общения с мошенниками, лучше знают правила. Наименее защищенными от мошеннических схем оказались те, кто еще не сталкивался со злоумышленниками.

Исследование проводилось в России для Visa компанией Ipsos, в нем приняли участие 1613 человек в возрасте от 18 до 65 лет: владельцы банковских карт и активные пользователи цифровых банковских услуг. Респонденты проживают в городах с населением от 100 тысяч человек.