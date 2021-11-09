МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 ноября составили рекордные 624,237 миллиарда долларов, следует из сообщения Банк России. Почему рубль снова стал дешеветь к доллару

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 29 октября — тогда международные резервы РФ составили 623,2 миллиарда долларов. При этом за октябрь резервы выросли на 10,115 миллиарда долларов, или на 1,6%.

Стоимость монетарного золота в резервах в октябре выросла на 4,201 миллиарда долларов, или на 3,3%, и на 1 ноября составила 132,859 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах в октябре выросла до 21,3% с 21% в сентябре.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.