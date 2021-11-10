МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 ноября 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,764 триллиона рублей, или 73,7% от годового плана, сообщил Минфин РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 ноября 2021 года — составило 1 764,0 млрд рублей или 73,7% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении.

Лидерами по расходованию средств за десять месяцев стали нацпроекты "Наука и университеты" (88%), "Демография" (87,3%) и "Здравоохранение" (83,2%).

Исполнение расходов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составило 79%, "Жилье и городская среда" — 75,3%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 73,2%, "Производительность труда" — 69,4%, "Культура" — 69,3%, "Международная кооперация и экспорт" — 68,1%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) — 67,7%, "Образование" — 51%.

Менее 50% от годового плана составляет исполнение расходов по нацпроектам: "Туризм и индустрия гостеприимства" — 46,5%, "Экология" — 44,5%, "Цифровая экономика Российской Федерации" — 41,4%.