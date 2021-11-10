МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Число жалоб граждан в Банк России на кредитные организации стало меньше в нынешнем году, зато на микрофинансовые организации (МФО) и страховые компании, напротив, стали жаловаться значительно чаще, сообщается на сайте регулятора.

Общее число жалоб в Банк России за первые три квартала сократилось в годовом выражении на 12,5%, что было связано прежде всего с уменьшением почти на треть количества жалоб на банки по сравнению с прошлым годом, когда поступали обращения по поводу реструктуризации кредитов из-за ковидной ситуации, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

"Одновременно с этим увеличилось поступление жалоб на микрофинансовые организации (МФО) (+37,3%) и страховые компании (+20,4%)", — подчеркнули в пресс-службе. В том числе жалоб по основной страховой тематике стало больше за счёт эффекта низкой базы, которая сложилась опять же в силу коронавирусных ограничений во втором квартале прошлого года. "Кроме того, на динамику обращений повлияло снижение доступности ОСАГО в ряде регионов", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, всплеск жалоб на МФО произошел из-за деятельности неформальной группы взаимосвязанных организаций, которые нарушали права потребителей, пояснили в ЦБ. Шесть МФО из этой группы были исключены из реестра Банком России в текущем году. Также регулятор зарегистрировал рост навязывания дополнительных платных услуг микрофинансовыми организациями.

Выросло и количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг — их стало в 1,6 раз больше на фоне продолжающегося притока розничных инвесторов на фондовый рынок. При этом жалоб на пенсионные фонды становится все меньше — снижение составило 28,9%. Это произошло благодаря изменению с 2019 года правил перевода пенсионных накоплений, считают в Центробанке.

"Основной причиной жалоб на мисселинг (+14,8%) остаются некорректные продажи инвестиционного страхования жизни. В то же время продолжает расти число жалоб на мисселинг продуктов и услуг брокеров. Для более эффективного и точечного пресечения мисселинга Банк России теперь будет использовать проверки финансовых организаций", — заключили в регуляторе.