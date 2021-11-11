МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Суммарные сборы российских компаний в сфере страхования жизни выросли за первые три квартала на 25% относительно аналогичного периода прошлого года, до 399,75 миллиарда рублей, следует из презентации Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и комментариев журналистам вице-президента ВСС Виктора Дубровина. Названы наиболее распространенные уловки банков при страховании заемщиков

"Перешагнули планку в 400 миллиардов. Здесь (в презентации – ред.) мы указываем 399,75 миллиарда рублей, но понятно, что цифры немного скорректируются в большую сторону… Рост год к году составил 25%, мы серьезно целимся в то, чтобы по итогам года превысить цифру в 500 миллиардов – такая "магическая цифра", — сказал он.

Как следует из презентации, объем страховых премий по кредитному страхованию жизни заемщиков за указанный период вырос на 52%, до 103,12 миллиарда рублей, сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на 23%, до 5,1 миллиарда, по инвестиционному страхованию жизни – на 20,3%, до 158,38 миллиарда.

"Традиционно можно констатировать, что растут все наши виды страхования, здесь нет ничего для нас неожиданного, мы видим это и по другим показателям, довольно себя хорошо чувствует и кредитное страхование, поскольку знаете, что рекорды и по ипотеке, и по потребительским кредитам продолжают ставиться. Здесь мы выступаем "паровозом" с банковским бизнесом. Но приятно, что несмотря на высокий рост кредитного страхования также растут и классические продукты страхования жизни", — сказал Дубровин.

В то же время он заметил, что несмотря на рекорды кредитное страхование начинают немного замедляться, но накопительное страхование сохраняет достаточно высокий темп роста. На топ-10 крупнейших компаний приходится 88% объемов сборов – такая концентрация сохраняется на протяжение последних лет, и это говорит о том, что компании, не входящие в эти топ-10, нашли также свою устойчивую модель бизнеса и продолжают существовать, считает Дубровин.

"Выплаты 214 миллиардов – это плюс 44%. Это связано с теми рекордами по сборам, которые были три года назад, частично. Это, в частности, выплаты по рискам недожития и по другому рисковому страхованию. Общее число страховых случаев – 1,3 миллиона (рост на 21%). Резервы компаний увеличились на 2,7% и составляют практически 1,3 триллиона рублей", — заключил он.