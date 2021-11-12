МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" на 15% увеличил зарплату руководителей, специалистов и служащих своих дочерних компаний, сообщается в корпоративной газете "Газпром трансгаз Сургут". "Роснефть" увеличила чистую прибыль в январе-сентябре

"С 1 октября текущего года по приказу председателя правления Алексея Миллера на 15% увеличена заработная плата руководителей, специалистов и служащих в дочерних подразделениях "Газпрома" основных видов деятельности", — говорится в издании.

Уточняется, что зарплаты в компании индексируются ежегодно, однако такое повышение в последний раз было два года назад. Тогда аналогичную прибавку к зарплате получил только рабочий персонал.

Численность работников "Газпрома", по данным компании, на конец 2020 года составляла 477,6 тысячи человек, а расходы оплату труда на тот же период — 807,8 миллиарда рублей.