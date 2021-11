МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Такие персональные данные, как состояние банковских счетов, мошенники получают с помощью социальной инженерии, тогда как содержимое паспорта достается им от нерадивых компаний, рассказал в эфире радио Sputnik координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Прямая агрессия. Как крадут данные из онлайн-банков

По его словам, обычно утечка грозит тем сведениям, которые вовремя не удаляют.

"В большинстве случаев утечки персональных данных возникают в связи с тем, что они продолжают храниться после того, как цель их сбора и обработки была достигнута. То есть у компании уже нет необходимости хранить персональные данные, но их продолжают хранить, что привлекает внимание злоумышленников. Поскольку персональная информация, и в первую очередь паспортные данные, открывает доступ к деньгам, то на нее в преступном мире сохраняется устойчивый спрос", – отметил эксперт.

Он добавил, что исправить ситуацию может частичное изменение правил предоставления услуг.

"Сейчас гражданин – заложник ситуации take it or leave it, то есть либо человек предоставляет данные компаниям, либо не может получить услугу. В этом плане необходимо некоторое изменение государственного регулирования предоставления персональных данных. То есть теоретически некоторые действия должны совершаться без требования предоставить персональные данные", – объяснил Парфентьев.