МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил бюджет московского фонда ОМС на 2022-2024 годы, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"Утвердить основные характеристики бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год: 1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 359546771,4 тыс. рублей (359,5 миллиарда рублей – ред.)… 2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 359546771,4 тыс. рублей", — говорится в документе.

Ранее директор фонда Владимир Зеленский сообщил, что бюджет сбалансирован, ни дефицита, ни профицита нет, доходы равны расходам. Средства фонда предусматриваются, в основном, на оплату медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках базовой территориальной программы обязательного медицинского страхования Москвы. Это первичная медико-санитарная, специализированная, в том числе высокотехнологичная, и скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь. Помимо этого, средства предусматриваются и для иногородних граждан, застрахованных в других регионах страны, и на оказание помощи неидентифицированным и незастрахованным гражданам. Так, в 2022 году на помощь иногородним в бюджете заложено 31,9 миллиарда рублей, в 2023 – 33,7 миллиарда рублей, а в 2024 – 35,7 миллиарда.

Кроме того, мэр подписал закон о ежемесячных социальных выплатах пожарным и спасателям в Москве, ранее принятый в Мосгордуме.