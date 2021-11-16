МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Наибольшие убытки, связанные с повреждением автомобилей в ДТП по вине российских водителей в 2020-2021 годы, были получены в авариях в Италии, Румынии и Германии, рассказали РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования".

"Самая крупная выплата произведена в Италии. Ее размер составил 332,187 тысячи евро. Вторым по величине убытка стало ДТП, произошедшее 12 сентября 2020 года в Румынии. Виновник на грузовом автомобиле MERCEDES-BENZ ACTROS не соблюдал дистанцию и ударил впереди идущую машину в задний бампер. В результате ДТП скончался один из пассажиров пострадавшего автомобиля. Заявленный ущерб составил 1 100 650 евро (порядка 95,4 миллиона рублей). Однако событие находится еще в процессе урегулирования, поэтому окончательной суммы выплаты пока нет", — отметили они.

"Ещё одно крупное ДТП по вине водителя из России произошло на немецком автобане. Общий ущерб составил 255 000 евро. Окончательная сумма выплат пока не известна, так как убыток находится в процессе урегулирования", — также добавили эксперты.

Наибольший средний убыток, который принесли "АльфаСтрахование" застрахованные и виновные в ДТП клиенты, доходил в Германии до 4,3 тысячи евро. На втором месте Финляндия, где эта сумма достигала 4,2 тысячи евро. Замыкает тройку Италия – 3,2 тысячи евро. На четвертой позиции оказались ДТП во Франции (2,9 тысячи евро), на пятом – в Сербии (2,8 тысячи евро).

Водителю, путешествующему на своем автомобиле в страны Европы, а также в Израиль, Иран, Марокко, Тунис и Турцию, необходим договор страхования автогражданской ответственности в рамках международной системы страхования "Зеленая карта". Это обязательное условие для пересечения границы, которое обеспечит страховой защитой интересы россиян в случае наступления гражданской ответственности при ДТП на территории одной из перечисленных стран.

Группа "АльфаСтрахование" — частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг. Группа объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования" и входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп".