МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания единой энергетической системы "Россети" (ПАО "ФСК ЕЭС") объявила конкурс на страхование имущества в 2022 году, страховая сумма составит более 2 триллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора, то есть страховая премия, заявлена в 822,1 миллиона рублей.

"Объектом страхования по настоящему договору являются… имущественные интересы страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением движимым и недвижимым имуществом (далее – застрахованное имущество), принадлежащим страхователю на праве собственности и/или ином законном основании и в сохранении которого страхователь имеет законный интерес", — говорится в материалах закупки.

В перечне подлежащих страхованию объектов – готовые и строящиеся здания, в том числе подстанции, энергетические (силовые) машины и другое технологическое оборудование, линии электропередачи.

"Плановая страховая сумма по всему имуществу, подлежащему страхованию в 2022 году, устанавливается в размере не более 2 001 905 187 530 (два триллиона один миллиард девятьсот пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей и актуализируется на дату заключения договора страхования", — говорится в документации.

Страховым случаем признается гибель или повреждение имущества в результате наступления любого внезапного и непредвиденного воздействия, включая пожар, удар молнии, взрыв, падение самолетов, стихийные бедствия, опасные метеоявления, противоправные действия третьих лиц, например, грабеж, вандализм.

Итоги конкурса планируют подвести 17 декабря.