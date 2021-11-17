МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российские стивидоры ожидают замедления инвестиционной активности в сфере морских портов РФ из-за дефицита пропускной способности железных дорог, отметил председатель комитета инвестиционных программ развития портовой инфраструктуры и производственных вопросов Ассоциации морских торговых портов (АСОП) Дмитрий Морозов. Число пассажиров в российских портах за 9 месяцев выросло в 12,6 раза

Портовые мощности "растут быстрее по всем практически регионам по сравнению с грузооборотом, обеспеченным железнодорожным транспортом", сообщил Морозов в ходе панельной дискуссии форума "Транспортная неделя – 2021".

"Очевидно, что цепи поставок и инфраструктура, построенная на территории нашей страны, включая и морские транспортные пути, цепь такая — не крепче самого слабого звена. И в этой ситуации понятно, что нас ожидает, наверное, замедление инвестиций в портовые мощности, поскольку они уже достаточно развиты и развивать их нет смысла на перспективу, поскольку невозможно до них доехать", — пояснил он.

Как утверждает эксперт, эта ситуация может сказаться и в тарифной политике.

"Мы видим тенденции ручного управления мощностями, провозными способностями, приоритетами перевозки по тяжелым участкам инфраструктуры железной дороги, и очевидно, что снижения тарифов ожидать не стоит, поскольку для этого нет инфраструктуры", — заключил Морозов.