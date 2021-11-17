МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 77 (2317).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5942-У от 23.09.2021 "Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65654 от 29.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5945-У от 27.09.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2019 года № 688?П "О порядке и особенностях передачи страхового портфеля, порядке и условиях компенсации недостающей части активов профессиональным объединением страховщиков, порядке согласования передачи страхового портфеля с Банком России в случаях, указанных в пункте 1 статьи 1849 Федерального закона "О несостоятельности /банкротстве/", требованиях к содержанию договора о передаче страхового портфеля и акта приема?передачи страхового портфеля" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65689 от 2.11.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5946-У от 27.09.2021 "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65655 от 29.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5948-У от 28.09.2021 "О внесении изменений в пункт 2 Указания Банка России от 17 октября 2016 года № 4162-У "Об основаниях для отказа в согласовании Комитетом банковского надзора Банка России предложения конкурсного управляющего кредитной организации, функции которого осуществляет государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", об осуществлении передачи имущества /активов/ и обязательств кредитной организации приобретателю /приобретателям/ и в согласовании приобретателя /приобретателей/ имущества /активов/ и обязательств кредитной организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65683 от 2.11.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5959-У от 1.10.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65721 от 8.11.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— положение о Комитете финансового надзора Банка России № КФН-2021/1 от 10.11.2021.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в сентябре 2021 г; количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.10.2021, 1.11.2021; сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций в 3 квартале 2021 г; сообщение об исключении АО "Севастопольский Морской банк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией; объявления Банка России.