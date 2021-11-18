МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Один из трендов в сфере киберпреступности — рост мошенничества с криптовалютами, рассказал "Известиям" заместитель председателя правления "Сбера" Станислав Кузнецов. Он сообщил, что мошенники стали использовать ICO (Initial Coin Offering) — первичное размещение цифровых монет. Злоумышленники рассылают предложение инвестировать в криптовалюту нового стартапа и направляют ссылку на оплату. После же получения денег они просто не выходят на связь. Фокусники. Откуда мошенники берут данные о россиянах

В Банке России подтвердили, что в настоящий момент злоумышленники часто используют тему криптовалют при создании пирамид. Причем часто мошеннические организации действуют из зарубежной юрисдикции, что создает препятствия для вкладчиков, которые пожелают вернуть свои вложения, поскольку споры придется решать в суде по месту регистрации компании.

Как рассказал ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Михаил Сытник, мошенники для завоевания доверия часто отправляют личное сообщение, похожее на официальный канал, или пользователю якобы пишет "админ". Случается, что потенциальную жертву добавляют в якобы "официальный канал". Причем для многих пользователей может быть не очевидно, что они имеют дело с мошенническим ресурсом. Ведь многие из них выглядят вполне достоверно. "Они могут использовать защищенное соединение (адрес сайта начинается с https://), требовать регистрации и генерировать уникальный онлайн-кошелек для каждой новой жертвы", — отметил эксперт.

ICO — форма сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает определенное количество собственных цифровых токенов и предлагает их инвесторам до выхода на биржу. Интерес к ICO повысился в ноябре нынешнего года на фоне новой волны роста криптоактивов. Капитализация глобального рынка криптовалют в начале месяца впервые перешагнула отметку $3 триллиона. Биткоин рекордно подорожал до $69 тысяч, но уже в середине ноября его стоимость вернулась к $60,5 тысячи.