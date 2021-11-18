МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Страховщики РФ присоединяются к просьбе представителей туриндустрии продлить отсрочку по обязательствам за туры, отмененные из-за пандемии; альтернативным вариантом они видят выделение из бюджета не менее 5 миллиардов рублей на выплаты туристам, т.к. у туроператоров не хватит на это денег, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Представители российской туристической отрасли, в том числе Российского союза туриндустрии, ассоциации "Турпомощь" и Общенационального союза индустрии гостеприимства, на этой неделе обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку по исполнению обязательств перед туристами за туры, не состоявшиеся из-за пандемии.

Письмо касается постановления правительства № 1073, принятого в прошлом году. Документ дает гражданам возможность получить до конца 2021 года равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался от тура, туроператоры, согласно постановлению, могут вернуть покупателю средства до конца текущего года.

"Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил реальный объем потерь в сегменте организованного туристического рынка при условии, если не будет продлено действие постановления правительства № 1073 об отсрочке обязательств перед туристами. Страховщики и Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагают правительству продлить сроки действия постановления 1073. Альтернатива продлению – выплаты туристам из бюджета, страховых денег не хватит", — говорится в сообщении ВСС.

ВСС и АТОР готовятся направить Мишустину официальное письмо о ситуации на туристическом рынке. В готовящемся совместном обращении две отраслевые организации предупреждают, что в связи с окончанием срока действия этого постановления может сложиться кризисная ситуация.

По оценкам аналитиков ВСС, около 30% туроператорских компаний не смогут выплатить туристам деньги за несостоявшиеся туры и будут вынуждены закрыться, говорится в сообщении.

"Часть страховых компаний, в которых застрахована ответственность таких туроператорских компаний, также может закрыться и лишиться лицензий. В целом объем денежных потерь населения из-за прекращения действия постановления № 1073 и невозможности части компаний осуществить выплаты из-за отсутствия средств оценивается в письме примерно в 4-5 миллиардов рублей", — пишет ВСС.

"В нынешней ситуации мы видим всего два пути не допустить возникновения нового кризиса на туроператорском и страховом рынках. Первый, наиболее логичный, с нашей сточки зрения – это продлить действие постановления 1073 до конца 2022 года, которое обеспечит возможность туроператорам предоставить равнозначные туры потребителям и накопить деньги для выплат. Второй выход – предусмотреть в бюджете сумму не менее 5 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим потребителям. Страховые выплаты не покроют сколько-нибудь значительной части их убытков", – прокомментировал президент ВСС Игорь Юргенс.