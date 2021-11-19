МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Спрос на биржевые облигации ВЭБ.РФ с привязкой к ставке RUONIA составил почти 100 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.

Заявки на облигации ВЭБ собирал в четверг, 18 ноября. Объем размещения — 30 миллиардов рублей.

"Общий спрос инвесторов превысил 95 миллиардов рублей, что позволило эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 50 миллиардов рублей и снижении спреда к RUONIA до 155 б.п.", — сообщили в пресс-службе.

"Размещение облигаций ВЭБа было встречено с повышенным интересом со стороны долговых инвесторов. Общий спрос в книге достиг почти 100 миллиардов рублей, что позволило увеличить итоговый объем размещения с 30 до 50 миллиардов рублей, а также снизить спред с маркетируемого уровня 160-175 базисных пунктов до 155 базисных пунктов", — прокомментировал выпуск старший банкир — член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Он добавил, что выпуск стал первым в истории российского рынка размещением облигаций с переменным купонном с привязкой к RUONIA среди банковских и корпоративных заемщиков.

Расчеты по сделке будут проведены 23 ноября 2021 года.

Организаторы выпуска — БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организаторы — МКБ и ЛОКО Банк.