МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в октябре 2021 года увеличились на 0,14% (3,11 тонны) и на 1 ноября составляли 74 миллиона унций (2301,657 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

Ранее в текущем году ЦБ пополнил резервы в июле и в сентябре по 100 тысяч унций (3,11 тонны), — впервые с апреля 2020 года.

При этом стоимость золота в резервах за октябрь выросла на 3,27% — до 132,859 миллиарда долларов на 1 ноября. Доля золота в международных резервах также несколько увеличилась — до 21,28% с 20,95%.

Банк России регулярно пополнял резервы золотом до 1 апреля 2020 года, после чего приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Закупки возобновились в июле 2021 года. При этом в феврале и в апреле 2021 года регулятор продал из резервов по 3,11 тонны золота.

За 2020 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли на 1,23% (+27,982 тонны) и на 1 января 2021 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны).

Ранее, в течение 2019 года, Банк России, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) – до 73 миллионов унций (2270,56 тонны) и на 1 января 2020 года.