МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Стоимость биткоина по итогам рабочей недели может показать снижение на 10%, показатель находится на уровне чуть ниже 58 тысяч долларов, при этом на прошлой неделе биткоин обновил исторический рекорд в 69 тысяч долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.43 мск дорожал на 0,14%, до 57,85 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 0,25%, до 57,84 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость самой популярной криптовалюты обновила исторический максимум 10 ноября, новый рекорд составил 69 тысяч долларов. Биткоин при этом не смог удержаться на достигнутой отметке и на текущей неделе преимущественно дешевел. Теперь цена биткоина примерно на 16% ниже исторического рекорда.

С начала ноября биткоин суммарно потерял около 5,5%. При этом в октябре криптовалюта выросла в цене почти на 40%. Это стало сильнейшим месячным ростом в этом году.