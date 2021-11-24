МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сборы российских страховщиков по итогам года могут вырасти на 20% относительно аналогичного показателя за прошлый год — до 1,8 триллиона рублей, сказал на Форуме лидеров страхового рынка глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. В Центробанке рассказали об изменении лимита страховки по вкладам

Он напомнил, что сборы страховых премий в первом полугодии превысили 894 миллиарда рублей – это на 155 миллиардов, или на 21%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Отрадно, что все ключевые сегменты рынка показали положительную динамику в сравнении с показателями 2019 года. Если дело так пойдет и не будет какого-то форс-мажора, ожидаем, что мы рекордно соберем по 2021 году 1,8 триллиона рублей – это исторически интересная и важная цифра", — также сказал Юргенс. По данным Банка России, совокупные страховые премии за 2020 год превысили 1,5 триллиона рублей.

В качестве позитивных факторов Юргенс отметил восстановление экономической активности в постковидное время, существенный рост объемов кредитования физических лиц и сопутствующее – страхование рисков заемщиков, а также инфляционное увеличение объектов стоимости страхования.

Он также отметил, что страховой рынок неразрывно связан с многочисленными процессами в национальной экономике, и оценивая динамику отдельных ключевых сегментов страхового сектора, необходимо учитывать факторы, которые оказывают существенное влияние на объем и структуру страховых премий.

"Все это зависит от макроэкономических показателей, поэтому мы в большинстве своем абсолютно разделяем позицию руководства Центрального банка на нашем сегменте, позицию на таргетирование инфляции, на поддержание макроэкономической стабильности. Наличие платежеспособного спроса потребителей страховых услуг зависит именно от этого", — заключил глава ВСС.