МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла до 7,16% с 6,98% в первой декаде, следует из материалов ЦБ.

Это рекордно высокий уровень с третьей декады июня 2019 года, когда показатель составил 7,27%.

А рекордно низкий показатель средней ставки за всю историю был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре отмечала, что рост ставок по депозитам продолжается, хотя и замедлился. При этом, по ее оценке, ставки по вкладам в стране все еще не настолько привлекательны, чтобы стимулировать россиян использовать эту форму сбережений.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.