МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российские банки просят дать им доступ к базе данных министерства внутренних дел с недействительными паспортами граждан, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в правительство, МВД и Центробанк РФ. Банк России сможет ограничивать банки и МФО в выдаче кредитов и займов

Отмечается, что такая необходимость появилась из-за отмены отметки в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, поэтому сейчас у банков нет возможности проверить полную кредитную историю потенциального клиента. Таким образом, открывается простор для мошенничеств из-за неправильной оценки риска заемщика, отмечает издание со ссылкой на кредитные организации.

"В июле 2021 года в России отменили ранее обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, а также о браке и о детях. Из-за этого банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов, отмечено в письмах НСФР в правительство, МВД и ЦБ… Там сказано о сложностях с анализом информации: например, невозможно однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных Бюро кредитных историй", — пишет газета.

Среди основных потенциальных проблем газета называет ошибки в расчетах скоринговых баллах кредиторов по гражданину, невозможность предоставления всей кредитной истории клиента, а также использование отсутствия отметок о ранее выданных документах для совершения мошеннических действий по новым паспортам.

Подчеркивается, что существует два решения этого вопроса: возврат отметок о ранее выданных паспортах или реализация еще одного сервиса МВД, который предоставит банкам возможность проверки истории паспортов.