МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, увеличила чистую розничную выручку в четвертом квартале 2021 года на 10,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 54 миллиардов рублей, в 2021 году — на 7,2% до 185,2 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов (like-for-like, LfL) группы в четвертом квартале увеличилась на 6,9% в годовом выражении в результате роста показателей как гипермаркетов, так и дискаунтеров. Чистая розничная выручка гипермаркетов "О'Кей" в 2021 году выросла на 2,5% и составила 150,4 миллиарда рублей за счет роста выручки сопоставимых магазинов (like-for-like, LfL) на 1,4% по сравнению с аналогичным показателем предшествующего года.

Общие онлайн-продажи в четвертом квартале выросли на 127,1%, до 1,7 миллиарда рублей и составили 3,8% от выручки группы, а в 2021 году — на 93,7%, до 4,7 миллиарда рублей и составили 3,1% от выручки группы.

Чистая розничная выручка сети дискаунтеров "Да!" в четвертом квартале выросла на 47,3% в годовом выражении, до 10,5 миллиарда рублей благодаря росту выручки сопоставимых магазинов на 24,8% и расширению сети, а в 2021 году выросла на 34,3%, до 34,8 миллиарда рублей, рост чистой выручки сопоставимых магазинов составил 16,3% по сравнению с показателем прошлого года.

"Гипермаркеты "О`Кей" показали уверенный рост выручки и более сильную динамику в IV квартале по сравнению с первым полугодием 2021 года…. Мы прогнозируем, что в 2022 году рост LFL-выручки гипермаркетов "О`Кей" составит несколько процентов, в то время как LFL-выручка дискаунтеров "ДА!" продолжит демонстрировать двузначный рост", — приводятся в сообщении слова гендиректора ГК "О'Кей" Армина Бургера.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на конец 2021 года компания управляла 230 магазинами: 78 гипермаркетами и 152 магазинами "Да!". Основные бенефициары ритейлера — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,84% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,53% компании через GSU Ltd.