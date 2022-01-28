МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 21 января составил 14,377 триллиона рублей после 14,389 триллиона на 14 января, сообщил Банк России.

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Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 12,1 миллиарда рублей, или на 0,08%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.