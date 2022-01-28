Денежная база России в узком определении незначительно снизилась
Денежная база РФ в узком определении за неделю по 21 января сократился до 14,377 триллиона рублей
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 21 января составил 14,377 триллиона рублей после 14,389 триллиона на 14 января, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 12,1 миллиарда рублей, или на 0,08%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220128/835916423.html
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