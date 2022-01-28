ЦЮРИХ, 28 янв — ПРАЙМ. Введение в правовое поле майнинга может способствовать социально-экономическому развитию депрессивных регионов России, в том числе за счет создания рабочих мест, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центра по майнингу криптовалюты, компании BitRiver, Игорь Рунец. Энергетики объяснили вред "бытового" майнинга

По его словам, среди положительных последствий введения в правовое поле криптовалют и майнинга в России – "экономический рост в депрессивных регионах благодаря повышению налоговой базы и созданию многих тысяч новых рабочих мест для местного населения".

"Кроме того, функционирование и строительство новых крупных майнинговых центров обработки данных (ЦОД) формирует стимулы для развития низкоуглеродной электрогенерации и энергоэффективного сетевого комплекса, в том числе за счет покупки "зеленых" сертификатов операторами ЦОД", — считает глава BitRiver.

По оценкам компании, в России около 300 тысяч физических и юридических лиц занимаются майнингом одного лишь биткоина. По словам Рунца, если взимать с криптовалютных операций при переводе в фиатные средства налог на прибыль или НДФЛ, то консолидированный бюджет России будет ежегодно получать в среднем более 50 миллиардов рублей в виде доходов. Он подчеркнул, что рациональное и сбалансированное регулирование цифровых валют и других цифровых финансовых активов обеспечит повышение качества жизни населения и рост экономики страны в целом.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

Банк России неоднократно отмечал высокие риски для устойчивости и стабильности финансовой системы России, связанные с оборотом и использованием криптовалют. Ранее в январе он выпустил доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.