МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В России предложили разрешить энергетикам отключать нелегальных майнеров криптовалют от электроснабжения, пишут "Ведомости". Греф поддержал запрет криптовалют в России в качестве платежных средств

С такой инициативой выступила Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК). Она направила письмо в Госдуму.

Председатель правления ассоциации Наталья Невмержицкая считает необходимым закрепить в нормативной базе понятие "бытовое потребление электроэнергии", четко обозначив, что оно не может осуществляться с целью извлечения прибыли. Поправки предлагается внести в Жилищный либо Гражданский кодекс.

Механизм легального отключения майнеров-нелегалов от электричества предлагается реализовать через договор техприсоединения к сетям. По мнению Невмержицкой, в нем обязательно должна фиксироваться цель использования электричества — например, бытовая. В случае "отклонения от заявленной цели" должна быть возможность отключить потребителя.

Также, как отмечается, в КоАП нужно предусмотреть ответственность за использование электроснабжения не по назначению, а также за неоднократное непредоставление доступа энергетикам для осмотра электроустановки.

"Незаконный майнинг, в случае установления фермы в жилом доме (или на иных объектах граждан – в гаражах, на садовых участках), влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей, так как бытовая сеть не рассчитана на большие нагрузки, связанные с сверхвысоким энергопотреблением", – указала Невмержицкая.

По ее мнению, предложения позволят избежать незаконного использования электроэнергии, которая поставляется населению по субсидируемым тарифам, не только для майнинга, но и в других коммерческих целях — для лесопилок, швейных мастерских.

Кроме того, предлагается обязать интернет-провайдеров предоставлять IP-адреса майнеров электросетевым компаниям и гарантирующим поставщикам, то есть основным энергосбытам регионов, обязанным снабжать население.